Mobiliteit en Verkeer Sint-Gillis-Waas: Bejaarde fietster levensgevaarlijk gewond

In Sint-Gillis-Waas is gisteren in de late namiddag een fietsster levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. Een bejaarde vrouw is door een auto aangereden op een kruispunt. Ze kwam pas 25 meter verder zwaar neer. De vrouw is in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto, een jonge twintiger raakte niet gewond. De Turkeyenstraat was een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.