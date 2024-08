Sint-Gertrudiskerk in Wetteren moet volledig gerenoveerd worden

Nog in Wetteren moet de Sint-Gertrudiskerk in het centrum van de gemeente volledige gerestaureerd worden. Dat blijkt uit de grondige inspectie van eind juni, waarvan de resultaten nu bekend zijn. Eind maart vielen er brokstukken van de kerk naar beneden. Het bleken stukken natuursteen te zijn, afkomstig van de bogen rond de glasramen van de kerk. Enkele metalen pinnen die de natuursteen bij elkaar houden, bleken versleten. Sindsdien staan er hekken rond de kerk, die 158 jaar oud is. Eind juni werd de kerk dan grondig geïnspecteerd. En die controle heeft duidelijkheid gebracht over de gebreken. De kerk moet nu in verschillende fasen gerestaureerd worden. Eerst de voorgevel en de toren, nadien volgt de rest van de kerk. Een architectenbureau en Erfgoed Vlaanderen gaan nu op zoek naar geld om de restauratie te betalen.