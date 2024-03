Sint-Gertrudiskerk in Wetteren brokkelt af: "Geluk bij een ongeluk dat er geen gewonden zijn"

Bij een zware brand in Hofstade bij Aalst zijn twee gasflessen ontploft in een woning. Dat gebeurde gisteravond rond acht uur. Als bij wonder vielen er geen gewonden, maar het huis is wel onbewoonbaar verklaard. Ook een aanpalende woning liep aanzienlijke schade op. Het getroffen gezin van vijf logeert nu tijdelijk bij vrienden en familie. De buurt is nog niet bekomen van de luide knallen.