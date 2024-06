Sint-Franciscusschool Waasmunster wuift directrice Martine uit na 41 jaar trouwe dienst

In Waasmunster hebben de leerlingen afscheid moeten nemen van iemand die maar liefst 41 jaar lang een vertrouwd gezicht was op school. Directrice Martine van de Sint-Fransiscusschool is daar met pensioen gegaan. En daarvoor werd ook zij getrakteerd op een oldtimerrit. Een colonne van 48 oldtimers begeleidde de directrice en haar echtgenoot van thuis naar de schoolpoort. Onder luid applaus kon ze dan aan haar allerlaatste werkdag beginnen. Martine begon op de school als leerkracht op 1 september 1983. In 2002 werd ze directrice. Iedereen zal Martine enorm missen, klinkt het. Maar ze belooft dat ze nog geregeld eens op bezoek zal komen. Want de school heeft een bijzonder plaatsje in haar hart.