De ondernemingsrechtbank in Brussel heeft in kortgeding beslist dat de nieuwe Albert Heijn in Lokeren de deuren mag openen. Vorige week was concurrent Carrefour naar de rechtbank gestapt om die opening tegen te houden. Sinds de fusie van Albert Heijn met Delhaize mogen er namelijk geen twee vestigingen van de twee retailers in elkaars buurt liggen. Maar net omdat er ondertussen ook al een Carrefour is bijgekomen, is de rechter nu van oordeel dat er geen probleem is.