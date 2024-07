Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert tien miljoen euro in Oost-Vlaamse scholenbouwprojecten. Met dat geld kunnen scholen hun gebouwen vernieuwen of uitbreiden. Zo krijgt Sint-Carolus uit Sint-Niklaas zeven miljoen euro voor een nieuwbouw en verbouwingswerken. Maar ook de basisschool en de turnzaal worden aangepakt. En dat is nodig, want enkele gebouwen zijn bijna honderd jaar oud.