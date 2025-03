Sint-Augustinusinstituut Aalst verlegt met Erasmus+ grenzen van Aalsterse zorgstudenten

In Aalst lopen nu vijf Noorse studenten stage in school de Zonneroos en woonzorgcentrum Ter Rozen. Dit hebben ze te danken aan het Erasmus+-project van het Sint-Augustinusinstituut. De school doet al jaren mee aan uitwisselingsprojecten en stuurde in het verleden tientallen leerlingen naar verschillende landen in Europa. Dit jaar zijn het vooral studenten uit Noorwegen, dankzij een Aalstenaar die naar daar verhuisde.