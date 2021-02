In de Albert Panisstraat in Beveren is vanmiddag een bejaarde man roerloos aangetroffen op de dorpel van een woning. Een getuige begon de man te reanimeren, en met succes. Een ziekenwagen en MUG-team kwamen ter plaatse en namen het daarop over. De man werd daarna met spoed in kritieke toestand naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. Of de man het slachtoffer werd van de vrieskou is niet helemaal duidelijk.