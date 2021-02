Siniscoopgebouw wordt geteisterd door vandalisme, eigenaar gaat meer camera's hangen

En we sluiten af met het feestje van het jaar. Dat gebeurde gisteravond, hier op TV Oost, en bij vele Aalstenaars thuis in de huiskamer. We hadden nooit kunnen denken dat het zo'n succes ging worden, maar jullie hebben ons, en onze collega's van Oilsjt Mjoezik fenomenaal verrast. De pompiers lokten een massa volk naar ons digitaal marktplein en we gaven er samen met u een gigantische lap op. Aalst Carnaval was er door corona eentje in mineur, maar dat was er gisteravond niet aan te merken. De Mert stond in vuur in vlam.