Simon Wiesenthal Centrum vraagt premier Wilmès om tussen te komen bij Unesco

En daarmee is het in de stad Aalst nog niet gedaan. Want ook de hetze rond carnaval blijft duren. De Internationale Joodse organisatie, het Simon Wiesenthal Centrum wil dat het Carnaval in Aalst geschrapt wordt van de Unesco-lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het Simon Wiesenthal Centrum wil de herinnering aan de Jodenvervolging en genocide door de nazi's levend houden. De organisatie vraagt aan de nieuwe Belgische premier Sophie Wilmès om bij Unesco op een schrapping aan te dringen. Want de Joodse organisatie pikt het niet dat Aalst Carnaval 'antisemitische clichés' heeft toegestaan. In een brief aan Wilmès wijst het Centrum de premier op 'de internationale verontwaardiging over antisemitische praalwagens'. Het hoopt dat de Joodse afkomst van de nieuwe premier een rol kan spelen hierin.