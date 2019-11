Simon Wiesenthal Centrum vraagt premier Wilmès om tussen te komen bij Unesco

'Stop meteen met de jacht op ganzen.' Dat is de eis van Animal Rights nadat de organisatie begin deze week in een tuin in Geraardsbergen een zwaargewond dier aantrof. Een jammere zaak én een schending van de ethische jachtcode, volgens de Vlaamse Hubertusbeweging. Toch is de jacht op ganzen en de Canadese gans in het bijzonder nodig om de biodiversiteit in Vlaanderen in stand te houden.