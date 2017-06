Vorig jaar zijn er overal in Vlaanderen weer meer kindjes geboren, behalve in onze provincie dan. Dat blijkt uit cijfers van Kind en Gezin. Het is voor het eerst sinds 2011 dat het aantal geboortes in Vlaanderen weer stijgt. Kind en Gezin telde vorig jaar 66.803 geboortes, dat zijn er 552 meer dan in 2015. Een kleine, maar dus wel een opmerkelijke stijging. Want de voorbije jaren bleef het aantal geboortes maar dalen, van 71.186 in 2011 tot 66.251 in 2015. De grootste stijging is er in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Allleen in Oost-Vlaanderen blijft het aantal geboortes maar dalen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er in onze regio minder vrouwen tussen de 30 en 35 jaar wonen.