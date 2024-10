Siesegem Aalst krijgt omgevingsvergunning voor bedrijventerrein

De Siesegemkouter in Aalst heeft zijn omgevingsvergunning om er een bedrijventerrein te ontwikkelen. Dat bedrijventerrein, dat al de naam Health & Care Valley meekreeg, richt zich specifiek op bedrijven en organisaties die een sterke link hebben met de zorg. De ontwikkeling ervan is een belangrijke stap in de economische en sociale ontwikkeling van de regio, zegt het stadsbestuur. In totaal gaat het om een terrein, nabij de stadsrand van Aalst, van 87 hectare groot. Momenteel wordt alleen voor het noordelijke gedeelte van het terrein een vergunning verleend. De eerste vergunde werkzaamheden, die binnenkort van start gaan, zijn de aanleg van de wegen op het terrein. De vergunning is ook goed nieuws voor de lopende gesprekken met UGent, VUB, AZORG, hogescholen, POM, PMV en de reeds opgerichte zorginnovatiehub, zo geeft de stad nog mee. De verwachting is dat het bedrijventerrein op termijn zo'n 1.500 nieuwe banen zal creëren.