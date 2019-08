Wie draaide, dag op dag vijf jaar geleden, een veiligheidsklep open in de kerncentrale van Doel? Niemand die het weet. Tientallen duizenden liters smeerolie lekte waardoor de turbine van reactor 4 een half jaar lang wordt stil gelegd. Het federaal parket is nog altijd bezig met het onderzoek. Het parket tilt trouwens heel zwaar aan de feiten, want het gaat uit van een terreurdaad. ENGIE Electrabel, de uitbater van de kerncentrale in Doel, heeft ondertussen wel extra veiligheidsmaatregelen genomen om nieuwe sabotage te vermijden.