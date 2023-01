Van het veld naar de fiets dan, want het wielerseizoen komt stilaan op gang en enkele streekrenners hebben zich al positief laten opmerken. Brent Van Moer en Jenno Berckmoes werden gisteren respectievelijk derde en vierde in de Grand Prix La Marseillaise, dat is de openingswedstrijd van het Franse wegseizoen. Op het heuvelachtige parcours rond Marseille raakten de renners van Lotto-Destiny en Team Flanders Baloise voorop in een kopgroepje van tien. De Amerikaan Neilson Powless muisde er nog vanonder en hield aan de aankomst een dikke minuut over. Van Moer en Berckmoes konden nog sprinten voor een tweede plaats. Bevernaar Van Moer werd knap derde en ook Jenno Berckmoes uit Sint-Lievens-Houtem sprintte naar een mooie ereplaats.