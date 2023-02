Siebe Ledegen (Okapi Aalst): "Corona zorgde voor mijn doorbraak"

Bij de juniores kwamen gisteren ook twee streekgenotes in actie, met Shanyl De Schoesitter en Xaydée Van Sinaey. En die laatste reed een hele sterke wedstrijd. Van bij het begin zit ze vooraan, waar ze goed meedraait. Maar al snel is duidelijk dat de Canadese tweelingszussen Holmgren te sterk zijn voor de rest van het pak. De overwinning in Hoogerheide is voor Isabella. Ze haalt het met twintig seconden voorsprong op haar zus Ava. De gouden en zilveren medaille zorgden meteen na afloop voor een familiefeestje bij de Holmgrens. In de strijd om plek drie kwam Van Sinaey nog heel dicht in de buurt, maar uiteindelijk strandde ze op vijf seconden van brons. De Franse Célia Gery en de Italiaanse Federica Venturelli zijn net iets sneller. Shanyl De Schoesitter kwam uiteindelijk als 26ste over de meet, als jongste renster van het pak. Beide streekgenotes waren achteraf tevreden over hun prestatie.