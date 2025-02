Showtex uit Zwijndrecht over dreigende handelsoorlog met VS: "Er is ongerustheid in de markt"

Gaat een verhoogde Amerikaanse importtaks op Europese producten mogelijk ook aan Oost-Vlaamse bedrijven geld en jobs kosten? De Amerikaanse President Donald Trump start in maart alvast met een belasting van 25 procent op de invoer van aluminium en staal uit Europa. Er is zeker wel wat ongerustheid in de markt, zegt ook de directie van Showtex, een wereldleider in innovatieve textiel- en metaaltoepassingen in de entertainmentsector. Maar echte zorgen maakt het bedrijf uit Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht zich nog niet.