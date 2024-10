U heeft misschien dit weekend ook wel iets gekregen bij uw winkelbezoek. En dat is niet zomaar, want het was het Weekend van de Klant. Klanten krijgen dan een geschenkje als bedanking voor hun aankoop. En soms kan je ook profiteren van een leuke korting. Ook in Ninove werden de shoppers in de watten gelegd, onder meer in de vernieuwde handelskern in het centrum van de stad.