Shoppers en shoppingcentra samen voor SOS Kinderdorpen

Toch ook nog even meegeven dat enkele shopping centra, waaronder ook dat van Sint-Niklaas, tijdens de eindejaarsperiode geld hebben ingezameld voor SOS Kinderdorpen, en dat heeft meer dan 8000 euro opgebracht. Wie in december een cadeau-verpakking kocht met een Waasland Shopping Gift card, die schonk automatisch 1 euro aan het project. Wie een foto met de kerstman liet maken hielp ook mee. De ambassadrice van SOS Kinderdorpen, Kim Gevaert, mocht het geld in ontvangst nemen. Het bedrag zal naar het Simbahuis in Liedekerke gaan, waar het vooral zal gebruikt worden om kinderen die dat nodig hebben van en naar hun school of sportclub te brengen.