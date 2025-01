Shirt van SK Beveren-spits Lennart Mertens levert verrassend hoogste bedrag op voor kerstactie Jupiler Pro League

Een verrassend voetbalshirt levert het hoogste bedrag op voor de kerstactie van de Jupiler Pro Leage. Niet dat van kleppers zoals Toby Alderweireld of Hans Vanaken, maar wel dat van Lennart Mertens van SK Beveren. De spits scoorde vorige week nog het winnende doelpunt in de Wase derby. Elk jaar veilt de Pro League shirts voor het goede doel. Voor het truitje van Mertens had een fan meer dan 6.000 euro over. Dat is een recordbedrag. De kerstactie bestaat al zestien jaar, maar nog nooit werd er zoveel geboden voor één truitje.