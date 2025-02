Shaun is amper 15 jaar maar staat al op bouwwerf, 5.000 jongeren kiezen voor opleiding 'duaal leren'

Meer dan 5.000 jongeren op de middelbare school volgen een opleiding 'duaal leren'. Dat aantal is de voorbije twee jaren verdubbeld. Naast lessen in de klas staan ze met één voet al op de werkvloer. Op die manier wordt de kloof naar de arbeidsmarkt kleiner gemaakt. En dat is nodig. Want onder meer in de bouwsector is de vraag naar nieuwe arbeidskrachten groot. Tijdens de week van het duaal leren wordt de opleiding in de kijker gezet.