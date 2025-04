Sfeer op de Kwaremont: "We hebben wat drinken bij, dus het gaat goedkomen"

De ronde van Vlaanderen is een hoogdag voor de wielerfans. Op de heuvel en langs het parcours stond een massa volk om de renners aan te moedigen. Wij gingen kijken op de Kwaremont, waar het peloton 3 keer voorbijkomt. Ook daar was het superdruk, want iedereen wou een glimp opvangen van zijn of haar held.