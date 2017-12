Seveso-sirenes vervangen door sociale media en BE-Alert

Wordt het een witte Kerst dit jaar? Vandaag zag het er in elk geval zo uit. Hevige sneeuwbuien trokken vanmorgen over een groot deel van onze streek, en legden in een mum van tijd straten en pleinen onder een wit sneeuwtapijt. In combinatie met de kerstverlichting zorgde dat voor feeërieke taferelen. Voorlopig blijft de pret wel niet duren, want in de namiddag begon de temperatuur al opnieuw te stijgen, met smeltende sneeuw en regen als gevolg. Er is wel een stevige wind opgestoken, die vanavond kan uitgroeien tot rukwinden van zo'n 80 kilometer per uur.