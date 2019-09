Gisteravond zijn er in Tielrode drie gewonden gevallen bij een harde landing van een luchtballon. Van de noodlanding zelf zijn er geen beelden. De ballon was om 7 uur gisteravond, samen met andere ballonnen, opgestegen vanop de Grote Markt in Sint-Niklaas, ter gelegenheid van de Vredefeesten in de stad. Zowat een half uur later moesten enkele ballonnen al opnieuw de landing inzetten, omdat het weer slechter werd. Tijdens de landing in de Scheldepolders bij Tielrode kwam één van de ballonnen te hard neer. De drie opvarenden, onder wie de piloot zelf, raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht. De 2 passagiers mochten het ziekenhuis al snel opnieuw verlaten, de piloot moest ook vandaag nog blijven ter observatie.