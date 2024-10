In het vrouwenvolleybal heeft Asterix Avo Beveren in de laatste kwalificatieronde van de Champions League niet kunnen winnen van het Servische Tent Obrenovac. Met 1-3-cijfers waren de Serviërs een maatje te groot voor de Galliërs. Wil Asterix Avo zich voor het tweede jaar op rij plaatsen voor de groepsfase van die Champions League, dan zal het moeten stunten volgende week in Servië tijdens de terugmatch.