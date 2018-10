Servisch gezin Sint-Gillis-Waas vrijwillig teruggekeerd naar z'n thuisland

Het Servische gezin, dat onder meer een tijd lang in een open terugkeerwoning in Sint-Gillis-Waas verbleef, is vandaag vrijwillig teruggekeerd naar z'n thuisland. Dat zegt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. De Servische moeder en haar vier kinderen zaten onlangs opnieuw in een gesloten instelling in Steenokkerzeel. Het gezin kon lange tijd niet teruggestuurd worden naar Servië omdat er maar liefst 34 procedures liepen in hun dossier. Volgens een Franstalige kinderrechtencommissaris is het gezin gedwongen teruggestuurd en was er van een vrijwillige terugkeer dan weer absoluut geen sprake.