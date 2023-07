Serskampenaars klagen verschil in snelheidslimieten aan in aangrenzende gemeenten: "Verwarrend"

De eerste twee weekends van augustus gaat de Kennedytunnel in beide richtingen telkens één nacht volledig dicht. Er kan dus geen verkeer door dan. Er zijn mankementen aan de hoogspanningsinstallatie en die moeten na de twee nachtsluitingen definitief van de baan zijn. Het Vlaams verkeerscentrum vraagt om dan telkens van zaterdag op zondag de omgeving te vermijden vanaf middernacht tot 7 uur 's ochtends. Omrijden moet via de haven of op lange afstand over Brussel of de N16 en de Temsebrug. Ook de Kennedyfietstunnel is in die twee nachten van 5 en 12 augustus afgesloten.