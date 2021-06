En of het deugd heeft gedaan. Een weekend vol zon. We hebben er gisteren en vandaag volop van genoten. Fietsen, wandelen, een terrasje doen of gewoon luieren in de tuin. Dat waren we niet meer gewoon, na weken vol regenweer. Langs de Schelde en aan het Donkmeer in Berlare bijvoorbeeld was het dan ook gezellig druk. En goed nieuws: ook morgen en overmorgen blijft het zonnig.