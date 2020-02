Sereen afscheid van Jacquy De Pauw in Aalst

Ciara is nog niet op haar hoogtepunt, maar in onze regio zijn er al toch al wat schadegevallen gemeld. De storm heeft ook een eerste slachtoffer gemaakt. Op de Grote Baan in Waasmunster zijn er takken van een boom naar beneden gekomen, en die zijn op een vrouw gevallen. De brandweer is ter plaatse moeten komen om de vrouw te bevrijden vanonder de takken. De vrouw zou zware hoofdwonden hebben opgelopen en is naar het ziekenhuis gebracht. In Temse is er een bushokje omgewaaid en ook in Hamme en in Moerzeke staat de brandweer niet stil. Voorlopig vaart de Waterbus ook niet meer uit. In De Dammenlaan in Dendermonde is de roofing van een plat dak helemaal weggewaaid. De isolatieplaten en het materiaal kwamen op de rijbaan terecht. Ook enkele zonnepanelen hingen aan het bengelen. Nog meegeven ook dat de wekelijkse marktdag morgen in Dendermonde niet zal plaatsvinden omwille van de storm.