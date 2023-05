Het levenloze lichaam van kapster Natalie Van Esbroeck uit Kruibeke is gevonden. Dat meldt de Federale Politie. De 42-jarige vrouw uit Kruibeke werd voor het laatst gezien toen ze haar huis verliet in de Molenstraat, in februari van dit jaar. Meteen daarna organiseerde de Cel Vermiste Personen zoekacties in Bornem, in de omgeving van de Schelde. Daar werd haar auto aangetroffen op de parking van een restaurant. Er werden onder meer helikopters, drones en speurhonden ingezet, maar zonder resultaat. Ook de brandweer en de politie zochten mee. Maar de zoektocht kent dus een triest einde. Hoe en in welke omstandigheden het lichaam van Van Esbroeck is teruggevonden, is nog niet duidelijk.