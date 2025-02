Sensibiliseringsactie spoorlopen: leerlingen zien met een VR-bril wat er kan gebeuren

In Zottegem hebben 100 leerlingen vanmorgen de gevaren van spoorlopen ontdekt, met een VR-bril. Op die manier wil spoorwegbeheerder Infrabel de jeugd sensibiliseren voor het gevaar van treinen en de sporen. Want 2 jaar geleden kreeg Infrabel bijna 100 meldingen binnen van spoorlopers in onze provincie. En vorig jaar vielen er nog twee doden aan een overweg. Infrabel wil de veiligheid aan de sporen aanpakken. Niet enkel door aanpassingen in de infrastructuur, maar dus ook met sensibilisering.