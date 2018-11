Sensatie in Zoersel: Asterix Avo onderuit

Terug naar de sport dan, met sensatie in Zoersel, want daar zijn gisteravond de vrouwen van Asterix Avo kopje-onder gegaan in de kwartfinale van de beker van België. Voor het eerst sinds het seizoen 2000-2001 dus geen Asterix in de finale van de Belgische beker. Na een thriller die meer dan twee uur duurde moest Asterix in de vierde set finaal toch het hoofd buigen. Het verloor met 25-23, 25-23 en 25-23. Set twee haalden ze binnen met 18-25, maar dat bracht geen soelaas.