Senne Brys uit Bazel is Belgisch kampioen wielrennen bij de tweedejaars nieuwelingen

Oost-Vlaams kampioen wielrennen bij de nieuwelingen, Senne Brys uit Bazel, is dit weekend ook Belgisch kampioen geworden. Senne veroverde zijn driekleur bij de tweedejaars in een sprint met drie. Senne is nog niet zo heel lang bezig met koersen. Hij heeft lang gevoetbald en begon vorig jaar pas met wielrennen. Hij rijdt voor het Wase Van Moer Logistics Cycling Team. Senne Brys is een naam die we moeten onthouden. Brys won eerder dit jaar ook al Gent-Wevelgem bij de nieuwelingen en sleepte al een karrevracht aan ereplaatsen bijeen.