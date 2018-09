De Oost-Vlaamse hulp- en politiediensten hebben in Gent een grootscheepse oefening gehouden om de procedures van de noodplanning in de provincie te testen. Dat gebeurde in samenwerking met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden. De oefening omvatte vooral het beheer van een grote 'crime scene', te vergelijken zelfs met die van de terreuraanslagen in Brussel, in maart 2016.