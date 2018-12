Scouts Erpe-Mere hebben nieuw onderkomen

Tragisch nieuws dan. Toon Doesselaere, de jongeman uit Gent die sinds maandag vermist was, is dood teruggevonden in Bouillon in de provincie Luxemburg. Toon werd maandag voor het laatst gezien. Op camerabeelden was te zien hoe hij zijn auto vol tankte, nog een tussenstop maakte op de snelwegparking van de E40 in Wetteren en nadien vertrok in de richting van Brussel. De politie en het parket verspreidden dinsdag nog een opsporingsbericht. Maar gisteren is het lichaam van Toon dus aangetroffen in Bouillon. Hij zou uit het leven zijn gestapt. Wie zelf met vragen zit, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website zelfmoord1813.be.