Een vrouw uit Verrebroek en haar vijf kinderen zitten al bijna twee maanden in quarantaine omdat ze schurft hebben. Haar zoon kwam terug van een logeerpartijtje en in een mum van tijd was heel het gezin besmet. Ze zijn niet de enige trouwens, want in onze regio is schurft in opmars. Van de huidaandoening krijg je veel jeuk en huidwonden. Omdat er nog altijd een taboe over is, kan het ook leiden tot mentale problemen. De mama van vijf roept op om schurft bespreekbaar te maken zodat mensen zich sneller laten behandelen, want het kan iedereen overkomen.