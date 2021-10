Schuimrubberactiviteiten van Recticel Wetteren in de etalage? Morgen ondernemingsraad

Staat Recticel in de etalage? De schuim- en isolatieproducent is van plan om de site in Wetteren te verkopen. Dat heeft het bedrijf gisteren aangekondigd. Het Amerikaanse Carpenter en het Oostenrijkse Greiner zijn kandidaat om Recticel Wetteren over te nemen. Carpenter bracht een bod uit van 656 miljoen euro en lijkt momenteel de grootste kanshebber. Recticel is een beursgenoteerd bedrijf. Wat de mogelijke overname voor de tewerkstelling betekent, is nog niet duidelijk. Volgens de vakbonden is er al een tijdje onrust bij de werknemers. De bonden wachten de ondernemingsraad van morgen af om commentaar te geven. Bij de directie van Recticel was niemand bereikbaar.