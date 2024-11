'Schrik van de cipiers' slaat opnieuw toe in gevangenis van Beveren: cipier in nek gestoken en ook collega gewond

In de gevangenis van Beveren heeft een gevangene deze ochtend twee cipiers aangevallen. Eén cipier werd meermaals gestoken en liep ernstige verwondingen op. Ook een collega die tussen beide kwam, is gewond. Beiden werden naar het ziekenhuis overgebracht. De dader is een Tsjetsjeense man die ook al in andere Belgische gevangenissen gelijkaardige feiten pleegden. Hij heeft daardoor de bijnaam ‘schrik van de cipiers’.