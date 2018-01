Nieuws Schrijfster van "The Cancer Survival Guide" is overleden

embed

Freija De Bock, de 41-jarige auteur van "The Cancer Survival Guide", is gisteren overleden. In haar boek beschreef de vrouw en moeder uit Lokeren hoe kankerpatiënten met hun ziekte kunnen omgaan. Ze leed namelijk zelf aan de ziekte. Freija was ook kabinetsmedewerker van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Ook hij hoopt dat het boek vele andere mensen kan blijven steunen in hun strijd tegen kanker.