Schrijffout in vergunning katapulteert bouwwerf weer drie jaar terug in de tijd

Een man uit Nieuwerkerken bij Aalst heeft zijn gestolen wagen kunnen terugvinden nadat hij zélf een onderzoek was gestart. De man kreeg bij het parket te horen dat ze pas maandag een dossier konden opstarten, omdat het al bijna weekend was. Daarom ging Rik Geers maar zelf op zoek. En met succes. Tegen 's avonds had hij de wagen die vrijdagochtend was gestolen teruggevonden: in Mechelen en met Franse nummerplaten op. Meer morgenavond in het TV Oost Nieuws om 18u30.