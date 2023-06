Schot gelost bij overval op vrachtwagen in Elversele: 2 verdachten opgepakt

Christel Geerts, de moeder van Vooruitvoorzitter Conner Rousseau, hoopt dat de outing van haar zoon goed zal zijn voor hem. In een interview aan onze redactie spreekt ze over de moeilijkheden die Rousseau had om het nieuws aan zijn moeder over te brengen. Ze is fier op de coming-out van haar zoon. Maar ze zegt wel dat de roddels en verhalen hem ook veel pijn doen. Meer vanavond in het TV Oost Nieuws.