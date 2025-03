Schoonmaakdienst AZ Sint-Blasius zorgt voor meer capaciteit in het ziekenhuis

Tijdens het congres van de Zorgondersteuning heeft de schoonmaakdienst van het AZ Sint-Blasius de zogeheten 'Lean Award' gewonnen. Het is een erkenning voor de verbeterde organisatie van de schoonmaak in patiëntenkamers, dankzij een digitale app. Schoonmakers zien in real time welke kamers prioriteit hebben, bijvoorbeeld wanneer patiënten naar huis gaan. Dit helpt om de doorstroming op de spoedafdeling te versnellen en onnodig poetsen te voorkomen. Het zorgt ook voor een verhoging van de beddencapaciteit in het ziekenhuis.