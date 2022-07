Zo hoog mogelijk eindigen, met als doel de eindronde bij de top 6. Dat is de ambitie van FCV Dender voor het nieuwe seizoen. Na het kampioenenfeest in eerste nationale, maakt de club zich op voor een avontuur in de challenger pro league, beter bekend als 1B. Vanmiddag stond de eerste training op het programma, en we zagen al enkele nieuwe gezichten.