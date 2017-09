Ja, dat wordt spannend daar. In basisschool Berkenboom De Fontein in Sint-Niklaas gaat het er iets rustiger aan toe. Maar ook daar is hard gewerkt tijdens de zomervakantie. Er is een volledig vernieuwde groene speelplaats, die de leerlingen zélf mee hebben ontworpen. Bedoeling is dat ze ook op de speelplaats dingen bijleren. Zo is er een pomp en bloemen om hen met de natuur te leren omgaan. Verder is er ook een moestuin, fruitbomen, en nog veel meer.