Goed nieuws voor ouders die hun kind willen inschrijven in een Aalsterse middelbare school, want zij hoeven niet langer te kamperen of aan te schuiven aan de schoolpoorten. Voortaan gebeuren de inschrijvingen via een digitaal aanmeldingssysteem. Ouders kunnen er hun kinderen wel niet rechtstreeks inschrijven. Via de computer selecteren ze hun favoriete school. Een algoritme zal dan willekeurig de school uitkiezen. Er wordt wel rekening gehouden met bepaalde voorrangsregels, voor kinderen van leerkrachten bijvoorbeeld. Of voor kinderen met broers en zussen in dezelfde school. Vanaf 15 maart kunnen ouders hun kinderen aanmelden op de site 'naarschoolinaalst.be'.