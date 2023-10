School in Zottegem neemt maatregelen tegen roddelkanalen op TikTok

Een school in Zottegem neemt maatregelen om roddelkanalen op TikTok aan te pakken. Onlangs dook er op het Onze-Lieve-Vrouwcollege in het centrum van de stad een zogenaamd 'Gossip Channel' op. Op dat kanaal kon je roddels lezen over de school en over de leerlingen. De maker van het kanaal kon snel gevonden worden. En de school heeft nu ook een actieplan klaar om die roddelkanalen aan banden te leggen. De school wil het plan ook delen met andere scholen.