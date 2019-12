School in Melsele dient alsnog bezwaren in tegen aanleg ovonde N70

Een school in Melsele heeft meer dan 100 bezwaren ingediend tegen de aanleg van een ovonde vlakbij de school. De school ligt aan de drukke gewestweg N70 in Melsele. Die gewestweg wordt binnenkort heraangelegd. Maar, de directie, de leerkrachten en de buurtbewoners vinden dat de verkeerssituatie onveilig zal worden voor zwakke weggebruikers. Want fietsers en voetgangers zullen in 4 keer moeten oversteken en dat zonder verkeerslichten. Het Agentschap Wegen & Verkeer, dat intussen al is gestart met de heraanleg van de bewuste gewestweg, zegt dat al het mogelijke is gedaan om de verkeerssituatie zo veilig mogelijk te maken.