School GTI en gemeente Beveren waarschuwen voor gebruik van 'bommetjes'

Het GTI in Beveren waarschuwt leerlingen en hun ouders voor het gebruik van rotjes of voetzoekers. Dat zijn kleine stukjes vuurwerk die met een harde knal op de grond of in de lucht ontploffen. Die bommetjes kunnen heel wat gehoor- of andere lichamelijke schade aanrichten. Het fenomeen is niet nieuw, maar geregeld steekt de populariteit van voetzoekers opnieuw de kop op bij jongeren. De school en de gemeente willen de scholieren wijzen op de gevaren van de bommetjes. Als preventie niet lukt, dan zal er gesanctioneerd worden.