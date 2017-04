Morgen is het precies één jaar geleden dat een deel van de carnavalswerkhallen in Aalst in vlammen is opgegaan. Twee loodsen zijn toen volledig afgebrand. Tien carnavalsgroepen waren op slag dakloos, maar onmiddellijk ontstond er ook een grote golf van solidariteit. Nu, 1 jaar later, hebben de getroffen carnavalsgroepen opnieuw hun intrek kunnen nemen in de heropgebouwde werkplek. En ook alle materiële schade is vergoed. Voor de leegstaande fabrieksruimte in het Wijngaardveld, waar de groepen tijdelijk onderdak hadden gekregen, wordt nu een andere bestemming gezocht.