In Grembergen, bij Dendermonde, hebben de leerlingen en leerkrachten van de Vrije Lagere en Kleuterschool deze ochtend flink wat lawaai gemaakt. Ze deden dat voor de actie 'Saved by the bell'. Met deze actie wordt elk jaar op vijf oktober aandacht gevraagd voor kwaliteitsvol onderwijs, en dat voor iedereen. Voor de meeste onder ons is dat vanzelfsprekend, maar heel wat kinderen op deze planeet moeten het vandaag de dag nog altijd zonder doen.